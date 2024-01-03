Мантуров сообщил о перезапуске производства на бывшем заводе Volkswagen в 2024 году

Глава Минпромторга отметил, что выпуск первой продукции должен начаться в I полугодии

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Перезапустить производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen, владельцем которого ранее стала российская компания "Арт-Финанс", планируется в I полугодии 2024 года. Об этом рассказал в интервью ТАСС вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на площадке Координационного центра правительства РФ на Международной выставке-форуме "Россия".

Он отметил, что компания нашла зарубежного технологического партнера.

"<…> Компании ("Арт-Финанс" - прим. ТАСС) принадлежит завод в Калуге Volkswagen, по которому найден индустриальный зарубежный партнер. В Калуге выпуск первой продукции должен начаться в первой половине 2024 года", - сказал Мантуров.

В мае 2023 года германский концерн Volkswagen продал российские активы компании ООО "Арт-Финанс" за €125 млн.

Автозавод, расположенный в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге, имеет производственную мощность в 225 тыс. автомобилей в год. До весны 2022 года предприятие выпускало модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Также в Калуге у германского концерна работал завод бензиновых двигателей мощностью 150 тыс. единиц в год.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 00:00 мск 4 января.