ОПЕК+ подтвердили приверженность единству и сплоченности альянса

Это первое заявление со стороны ОПЕК и ОПЕК+ после выхода Анголы из организации

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ подтвердили свою приверженность единству, сплоченности и обеспечению стабильности нефтяного рынка через Хартию сотрудничества альянса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОПЕК.

В заявлении отмечается, что секретариат ОПЕК в начале 2024 году в ходе консультаций со странами ОПЕК и "не-ОПЕК", входящими в ОПЕК+, подтвердил приверженность всех членов альянса единству и сплоченности, а также их неизменным усилиям по обеспечению стабильности на нефтяном рынке через Хартию сотрудничества ОПЕК+, подписанную 10 декабря 2016 года.

Кроме того, страны ОПЕК подтвердили их непоколебимую приверженность общим целям единства внутри организации и со странами, входящими в ОПЕК+. "Беспрецедентный уровень сотрудничества, диалога, взаимного уважения и доверия будет сохраняться в качестве основы для продолжающихся совместных усилий. Все это идет на пользу как производителям, потребителям и инвесторам, так и в целом мировой экономике", - подчеркивается в заявлении.

Это первое заявление со стороны ОПЕК и ОПЕК+ после того, как министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтину Азеведу объявил 21 декабря, что страна выходит из ОПЕК. Министр объяснял это несогласием Анголы с квотами на добычу в рамках сделки ОПЕК+.