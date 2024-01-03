Минэнерго США намерено закупить 3 млн баррелей нефти в апреле для стратегического резерва

В ведомстве отметили, что аналогичные заявки будут публиковаться на закупку нефти "как минимум до мая 2024 года"

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Министерство энергетики Соединенных Штатов опубликовало заявку на закупку до 3 млн баррелей нефти с поставкой в апреле для восполнения стратегического резерва. Об этом говорится в письменном заявлении ведомства.

Как подчеркивается в документе, речь идет о "заявке на закупку до 3 млн баррелей нефти американского производства с поставкой в апреле 2024 года". В министерстве считают, что власти "приобретают [нефть] по выгодной для налогоплательщиков цене: $79 за баррель или ниже, что намного меньше, чем средняя цена в примерно $95 за баррель", по которой Минэнерго продавало нефть в 2022 году. Тогда, согласно анализу, проведенному американским Минфином, действия вашингтонской администрации "позволили снизить цены на бензин примерно на 40 центов за галлон (3,785 л - прим. ТАСС) по сравнению с тем, какими они были бы", если власти не принимали бы никаких мер, подчеркнули в Минэнерго.

В ведомстве добавили, что аналогичные заявки будут публиковаться на закупку нефти "как минимум до мая 2024 года". Так, Минэнерго уже закупило в общей сложности 13,83 млн баррелей нефти для резерва по средней цене $75,63 за баррель.

Президент США Джо Байден подписал в конце марта 2022 года указ, обязывающий Минэнерго продавать из стратегического резерва по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение 180 дней в целях снижения цен на бензин в стране. Министерство использует доходы от продажи этого сырья для покупки энергоносителей и пополнения нефтяного резерва.

Американский стратегический нефтяной запас был создан на случай ЧП решением Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 353,3 млн баррелей нефти. Общая разрешенная емкость хранилищ установлена на отметке 714 млн баррелей. Американский нефтяной резерв является крупнейшим в мире из принадлежащих правительствам.