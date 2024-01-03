Индексы Мосбиржи и РТС 3 января торговались разнонаправленно

Индекс Мосбиржи вырос до 3 130,23 пункта, долларовый индекс РТС снизился до 1 073,14 пункта

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду торговался разнонаправленно. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 1%, до 3 130,23 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,95%, до 1 073,14 пункта. Курс доллара вырос на 1,81%, до 92 рублей, евро - на 0,61%, до 100,23 рублей, юаня - на 1,11%, до 12,752 рублей.

"Российский рынок акций провел первый торговый день года при умеренном росте и ожидаемо невысоких для межпраздничных сессий оборотах", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

На фондовом рынке лидировали в росте расписки FixPrice (+3,92%), также самый большой рост показали обыкновенные расписки "Глобалтранс" (+3,24%) и акции "Русгидро" (+2,98%).

Лидерами понижения стали акции ПАО "Система" (-0,32%). Также падение продемонстрировали акции "Московского кредитного банка" (-0,06%) и бумаги девелопера "ПИК" (-0,01%).

Прогноз на четверг

"Динамика российского рынка может сохраняться позитивной, если рубль останется относительно слабым, а цены на нефть как минимум не развернутся вниз", - отмечает инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Прогноз "БКС мир инвестиций" на 4 января по индексу Мосбиржи составляет 3 050 - 3 150 пунктов, по курсу рубля к доллару 90-92,5 рубля.