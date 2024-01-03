Путин снял ограничения с трех международных компаний в связи с их регистрацией в РФ

Под снятие ограничений подпали три юридических лица, зарегистрировавшихся на территории России: МКАО "Вандл холдингс лимитед", МКООО "Адорабелла" и МКООО "Хлодвиг энтерпрайзес"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин определил перечень международных компаний, с которых снимаются ограничения в связи с их редомициляцией на территории России. Это следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, под снятие ограничений попали три юридических лица, зарегистрировавшихся на территории России: МКАО "Вандл холдингс лимитед" (с регистрацией в Приморском крае), МКООО "Адорабелла" (Калининградская область) и МКООО "Хлодвиг энтерпрайзес" (Калининградская область).

"Вандл холдинг лимитед" является акционером золотодобытчика "Полюс" с долей 46,35%. Ранее компания была зарегистрирована на Кипре, а в марте 2022 года редомицилировалась на остров Русский в Приморском крае.

Компании "Адорабелла" и "Хлодвиг энтерпрайзес" редомицилировались из Швейцарии в Калининградскую область в апреле 2022 года. В совокупности обе компании владеют 43,6% в производителе удобрений "Фосагро". До перерегистрации через них до весны 2022 года основным пакетом "Фосагро" владела семья Гурьевых. В ноябре 2022 года обе компании попали в санкционный список Минфина США.