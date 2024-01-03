Мантуров рассчитывает на перезапуск бывшего завода Hyundai до середины 2024 года

Завод в Санкт-Петербурге приостановил выпуск автомобилей с 1 марта 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Запустить сборку автомобилей на бывшем заводе концерна Hyundai в Санкт-Петербурге планируется до середины 2024 года. Об этом рассказал в интервью ТАСС вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на площадке Координационного центра правительства РФ на Международной выставке-форуме "Россия".

"Что касается Hyundai, мы рассчитываем, что тоже будет до середины 2024 года начата сборка автомобилей", - сказал Мантуров.

Завод автомобильного концерна в Петербурге приостановил выпуск автомобилей с 1 марта 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих.

Как сообщалось, автозавод "Хендэ мотор мануфактуринг рус" будет продан за символическую стоимость близкой к дилерскому холдингу "Авилон" компании "Арт-Финанс", которая ранее также купила российские активы Volkswagen. Сделка была одобрена на заседании совета директоров компании.

Автозавод Hyundai работал в Петербурге с 2010 года. До весны 2022 года предприятие мощностью более 200 тыс. автомобилей в год выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

Полный текст интервью будет опубликован в 00:00 мск 4 января.