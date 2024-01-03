Мантуров рассказал о дизайне автомобиля "Волга" после перезапуска производства

Вице-премьер - глава Минпромторга отметил, что логотип останется прежним, а решетка радиатора, возможно, будет иметь сходство с легендарной "Волгой"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Автомобиль "Волга", производство которого планируется возобновить в середине 2024 года, получит современный дизайн, логотип останется прежним. Об этом рассказал в интервью ТАСС вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на площадке Координационного центра правительства РФ на Международной выставке-форуме "Россия".

Индустриальным партнером по производству выбран зарубежный автопроизводитель, уточнил вице-премьер.

"Да, находятся на финальной стадии все договоренности. Работа, не прекращаясь, велась с момента анонсирования этого решения, имеется в виду с мая 2023 года. Поэтому исходим из того, что в середине года [2024-го] они [Нижегородский автомобильный кластер] должны начать выпуск этого автомобиля.<…> Вы знаете, это абсолютно современный облик. Логотип известен всему миру - с оленем", - сказал он.

При этом, например, решетка радиатора новой машины, возможно, будет иметь сходство с легендарной "Волгой". "Так же, как и по Aurus. Aurus тоже имеет визуальные корни от ЗИСа. По крайнем мере, когда инженеры-конструкторы, дизайнеры, создавали образ этого автомобиля, за основу брались именно те автомобили Гаража особого назначение - ЗИС, ЗИЛ", - отметил зампред правительства.

В июне этого года сообщалось, что группа "Группа ГАЗ" обсуждает возобновление производства "Волги" на условиях привлечения технологического партнера.

Полный текст интервью будет опубликован в 00:00 мск 4 января.