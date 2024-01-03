Мониторинговый комитет ОПЕК+ проведет онлайн-встречу 1 февраля

На заседании представители альянса обсудят ситуацию на нефтяном рынке

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ назначил на 1 февраля следующее заседание, на котором представители альянса обсудят ситуацию на нефтяном рынке. Встреча запланирована в онлайн-формате, сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

"1 февраля, онлайн", - сказал собеседник агентства.

На заседаниях министерского мониторингового комитета альянса обычно оценивается ситуация на нефтяном рынке и определяется рекомендация по политике альянса по добыче нефти. Однако комитет может при необходимости запросить общую встречу ОПЕК+ в любое время. Встречи министерского мониторинга сейчас проводятся раз в два месяца.

Последние встречи министерского мониторинга и всех министров ОПЕК+ состоялись 30 ноября. Тогда несколько стран альянса приняли решение о дополнительных добровольных сокращениях на первый квартал 2024 года, объем которых суммарно составит 2,2 млн баррелей в сутки. При этом Саудовская Аравия продлевает действующее с лета добровольное ограничение производства на 1 млн б/с, а Россия углубляет сокращение поставок нефти на 200 тыс. б/с, до 500 тыс. б/с. Еще на 700 тыс. б/с добычу сократят ряд стран альянса (Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ и Оман).

Следующая общая министерская встреча ОПЕК+, которая проводится сейчас раз в полгода, назначена на 1 июня.