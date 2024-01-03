Эфиопия приняла масштабную программу восстановления лесов в стране

Проект предполагает борьбу с обезлесением, поощрение возрождения зеленого покрова и стабильности развития производства кофе

ХАРАРЕ, 3 января. /ТАСС/. Правительство Эфиопии объявило о широкомасштабной программе восстановления лесов в стране совместно с Программой развития ООН. Как сообщает эфиопский канал FBC, она подразумевает прежде всего борьбу с обезлесением, поощрение возрождения зеленого покрова и стабильности развития производства кофе.

Проект "Предотвращение утраты лесов, поощрение их восстановления и обеспечение стабильности развития производства кофе" был обнародован министром экономики и планирования Эфиопии Фицум Асефа. "Эфиопское правительство намерено принять инициативу по масштабному насаждению лесов и возрождению природных ландшафтов "Зеленое наследие" ради одобрения проектов устойчивого землепользования", - цитирует телеканал слова министра.

Она отметила, что бездумное сведение лесов и деградация почв, наряду с воздействием глобальных изменений климата и расширением зон проживания человека, ставят под угрозу будущее кофейной отрасли - одной из ведущих для национальной экономики. Официальные данные говорят о возможности в результате реализации программы снизить выбросы парниковых газов на 7,3 млн тонн в год, улучшить жизнь 440 тыс. семей, вернуть в экономический оборот свыше 2 млн га земель, остающихся без должного ухода.

Ранее Эфиопия одобрила концепцию развития зеленой экономики, цель которой - создать экономические структуры, устойчивые к неблагоприятному воздействию изменений глобального климата, сократить бедность в этой второй по численности населения стране Африки (около 110 млн человек).

Эти масштабные задачи правительство Эфиопии намерено решать, активно привлекая местное население. За последние годы страна лишилась значительной части лесного покрова из-за быстрого роста населения и вырубки деревьев для расчистки земельных участков под пашню.