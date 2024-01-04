Мантуров сообщил, что Aurus запустит производство новой линейки автомобилей бизнес-класса

Старт продаж запланирован на 2025 год, уточнил вице-премьер - глава Минпромторга

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Производитель автомобилей класса "люкс" Aurus запустит производство новой линейки автомобилей бизнес-класса в более доступном ценовом сегменте. Об этом рассказал в интервью ТАСС вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на площадке Координационного центра правительства РФ на Международной выставке-форуме "Россия".

Запустить продажи планируется в 2025 году, отметил он.

"Кстати, что касается Aurus, могу сказать, что та линейка люксового класса, которая уже сегодня серийно производится - это Senat, Komendant как основные и плюс еще MPV - это микроавтобус. Мы планируем в ближайшее время запустить в производство линейку автомобилей категории S-класса. Мы рассчитываем, что это будет уже в 2025 году, будут первые продажи этих автомобилей. Там и S-класс, и E-класс, - рассказал Мантуров. - Они будут в другой ценовой категории, более доступные и более массовое производство будет".

Он также отметил, что в перспективе линейка, возможно, будет расширена внедорожником.

Предполагается, что автомобили российского производства будут востребованы среди государственных служащих, представителей госкомпаний и широкого круга потребителей, которые ранее покупали машины западных брендов.

"Я думаю, что будет интересно и престижно приобретать автомобили именно марки Aurus следующей линейки", - считает Мантуров.