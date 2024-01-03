Белорусские нефтяники в 2023 году добыли рекордные 1,87 млн тонн нефти

В компании "Белоруснефть" отметили, что 201 тыс. тонн нефти было добыто из скважин, пробуренных в прошлом году

МИНСК, 3 января. /ТАСС/. Компания "Белоруснефть" в 2023 году добыла рекордные 1,87 млн тонн нефти. Об этом со ссылкой на данные компании сообщило агентство БелТА.

На предприятии отметили, что 201 тыс. тонн нефти было добыто из скважин, пробуренных в 2023 году, что является беспрецедентно высоким результатом.

В конце июля 2023 года генеральный директор "Белоруснефти" Александр Ляхов заявлял о том, что компания планирует добыть по итогам года не менее 1,85 млн тонн нефти. В 2022 году в Белоруссии было добыто 1,81 млн тонн нефти, что почти на 75 тыс. тонн превысило показатель, достигнутый годом ранее.

Помимо работы на территории республики, "Белоруснефть" осуществляет геологоразведочные работы за рубежом. Компания находится под санкциями Евросоюза.