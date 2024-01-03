Мантуров сообщил, что российские самолеты МС-21 и Superjet объединят под общий бренд

Вице-премьер - глава Минпромторга отметил, что работа в этом направлении ведется

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Отечественные гражданские самолеты МС-21 и Superjet планируется объединить под общий авиационный бренд, конечное решение по этому вопросу будет объявлено в ближайшее время. Об этом рассказал в интервью ТАСС вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на площадке Координационного центра правительства РФ на Международной выставке-форуме "Россия".

"Не скрою, мы ведем работу в этом направлении [объединения брендов]. Я не буду окончательно называть, к какому решению мы подходим, но очевидно, мы в ближайшее время об этом объявим", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос, действительно ли планируется создание единого авиационного бренда.

О возможном переводе гражданских самолетов под единый бренд в августе 2022 года сообщал глава ОАК Юрий Слюсарь. Также глава Ростеха Сергей Чемезов отмечал, что самолет SJ100 может сменить название, в том числе на российское.

Полный текст интервью будет опубликован в 00:00 мск 4 января.