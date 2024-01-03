СМИ: суд приостановил действие части чрезвычайного указа Милея

Она касается трудового законодательства, сообщила газета La Nación

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 января. /ТАСС/. Аргентинский суд приостановил действие части чрезвычайного указа президента Хавьера Милея, касающейся трудового законодательства. Об этом сообщила газета La Nación.

Члены суда посчитали, что у правительства не было оснований для проведения реформ в области трудового права посредством президентского указа без одобрения Конгресса. Жалобу на реформы подало крупнейшее в стране профсоюзное объединение Confederación General del Trabajo.

Подписанный президентом указ, в частности, накладывал ограничения на проведение забастовок в некоторых секторах, в том числе в сфере транспорта, образования, здравоохранения и связи. Документ также дал работодателям возможность увеличить максимальный испытательный срок с трех до восьми месяцев.

20 декабря 2023 года Милей выступил с обращением к нации, в котором объявил о подписании чрезвычайного указа. Глава государства перечислил 30 основных реформ, в которые вошли отказ от регулирования цен, реформа таможенных правил для облегчения международной торговли, подготовка к приватизации государственных компаний и запрет на введение ограничений на экспорт. В общей сложности в документе более 300 статей, которые меняют или отменяют действующие законы. Указ могут отменить, если обе палаты парламента признают его недействительным.