В ФРС США считают вероятным снижение процентной ставки в 2024 году

Однако члены руководящего комитета по открытому рынку Федеральной резервной системы Соединенных Штатов признают крайне неопределенной саму ситуацию со ставкой

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Члены руководящего комитета по открытому рынку Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции ЦБ страны, считают вполне вероятным снижение базовой процентной ставки в нынешнем году, однако признают крайне неопределенной саму ситуацию со ставкой. Об этом свидетельствует распространенный в среду отчет о состоявшемся 12-13 декабря 2023 года заседании.

Как отмечается в документе, члены комитета пришли к выводу, что снижение процентной ставки "весьма вероятно" в 2024 году, хотя и не уточнили, когда именно будет предпринят такой шаг. В протоколе заседания упоминается "необычайно высокая степень неопределенности" относительно того, как это произойдет и произойдет ли вообще. "При обсуждении перспектив проводимой политики участники рассматривали ставку как находящуюся, вероятно, на пике или вблизи пика для данного цикла мер [денежно-кредитного] ужесточения, хотя и отметили, что фактический путь проводимой политики зависит от того, как будет развиваться экономика", - подчеркивается в протоколе.

В нем говорится, что участники заседания ожидают последовательное снижение ставки на протяжении ближайших трех лет. В финрегуляторе указали на прогресс, достигнутый в борьбе с инфляцией в стране.

При этом рынки ожидают, что американский ЦБ шесть раз снизит ставку в нынешнем году до 3,75-4%.

ФРС по итогам заседания сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%, что является самым высоким показателем за последние 22 года.