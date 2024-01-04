В аэропорту Горно-Алтайска рассчитывают на увеличение пассажиропотока в 2024 году

По словам директора Сергея Круглова, количество пассажиров вырастет до более 500 тыс. человек

ТАСС, 4 января. Пассажиропоток аэропорта в Горно-Алтайска Республики Алтай увеличится в 2024 году на 16% и составит более 500 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС директор аэропорта Сергей Круглов.

"Тенденции в развитии пассажирских перевозок в аэропорту Горно-Алтайска, темпы роста в разы превышают среднеотраслевые по стране. По итогам 2023 года аэропорт принял 430 тыс. пассажиров, в 2022 - 326 тыс. То есть 100 тыс. прибавили. В целом, по стране, такого роста пассажиропотока нет. <…> При идеальной подборке слотов подберемся в 2024 году к 500 тыс. Это, получается, больше на 16%", - сказал он.

Круглов также добавил, что в 2024 году начнется работа по разработке проекта нового международного терминала. После окончания строительства, что должно произойти в 2027 году, планируется открыть авиасообщение со странами СНГ, Китаем, Монголией и другими.

"Весной 2024 года у нас начнется его [терминала] проектирование, в 2025 году весной мы начнем строительство. По дорожной карте окончание строительства стоит на апрель 2027 года. В данный момент стоимость проекта непонятна", - добавил директор аэропорта, отметив, что новый терминал сможет обслуживать 1,2 млн туристов ежегодно.

Аэропорт Горно-Алтайска - главные воздушные ворота Республики Алтай, которую по итогам 2022 года посетили свыше 2,5 млн туристов. Он начал работу после 20 лет простоя в 2011 году после реконструкции и удлинения взлетно-посадочной полосы. Аэропорт имеет перрон с тремя стоянками для крупных самолетов и шестью - для бизнес-джетов, малой авиации и вертолетов. В общей сложности аэропорт принимает около 2,5-3 тыс. пассажиров в день. В 2017 году акции ОАО "Аэропорт Горно-Алтайск" приобрели "СБК баланс" (структура Сбербанка) и АФК "Система" - 40% и 60% соответственно.