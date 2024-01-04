Саратовский завод обеспечил патрубками все модели легковых автомобилей Lada

Эти детали ранее поставляла турецкая компания

САРАТОВ, 4 января. /ТАСС/. Завод "Балаковорезинотехника" (БРТ) в Саратовской области в 2023 году освоил новые компоненты для автопроизводителя "Автоваз" в рамках импортозамещения. Теперь патрубками предприятия оснащаются все модели легковых автомобилей марки Lada, сообщили ТАСС в пресс-службе областного министерства промышленности и энергетики.

"В 2023 году в рамках совместной работы с "Автовазом" завод освоил два вида патрубков для двигателя Granta и шланг радиатора для Vesta, которые ранее поставляла турецкая компания.

Как отмечают на предприятии, сегодня патрубками "БРТ" оснащаются все модели легковых автомобилей марки Lada. Доля поставок этих деталей тольяттинскому концерну достигла 100% на каждую модель автомобиля. Патрубки служат для передачи жидкостей от одной системы к другой.

Кроме того, завод заместил немецкого поставщика сальников трансмиссии для проектов Niva Legend и Travel, освоено производство трех деталей для обновленного 16-клапанного двигателя 1,8 л седана Lada. Также новая продукция выпущена для конвейера "Камаз", отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что в 2024 году предприятие намерено освоить выпуск опор двигателя на легковые автомобили. Для этого, в частности, планируется приобрести программный комплекс, который позволит инженерам-конструкторам выполнять производственные задачи по моделированию работоспособности спроектированных резиноармированных деталей.