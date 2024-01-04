Первые в 2024 году торги на Токийской бирже завершились снижением на фоне землетрясений

Ключевой индекс ТФБ Nikkei по завершении торгов достиг 33 288,29 пункта

ТОКИО, 4 января. /ТАСС/. Первые в 2024 году торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились снижением на фоне последствий продолжающихся в стране землетрясений.

Ключевой индекс ТФБ Nikkei по завершении торгов снизился на 0,53%, выйдя на отметку в 33 288,29 пункта. При этом на открытии торгов котировки обвалились почти на 2%, однако в ходе торгового дня снижение было отыграно назад.

Курс японской национальной валюты также ослаб - на 1,64%, выйдя на отметку в 143,71-143,72 иены за доллар. Инвесторы в Токио испытывают обеспокоенность в связи с продолжающимися землетрясениями, которые, по оценке местных сейсмологов, будут длиться еще около недели.