В Херсонской области операторы "большой четверки" запустили национальный роуминг

Он позволит использовать сеть другого мобильного оператора внутри страны

ГЕНИЧЕСК, 4 января. /ТАСС/. Национальный роуминг операторов "большой четверки" действует в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС замминистра цифрового развития и массовых коммуникаций региона Михаил Шпир.

Национальный роуминг позволяет использовать сеть другого мобильного оператора внутри страны.

"Со всеми операторами "большой четверки" запущен национальный роуминг на территории Херсонской области", - сказал он.

"Большая четверка" - крупнейшие операторы мобильной связи в России (МТС, "Билайн", "Мегафон", Tele 2).