КТК в 2023 году отгрузил на экспорт с морского терминала рекордные 63,47 млн тонн нефти

Это на 4 762 749 тонн нефти больше показателя 2022 года

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в 2023 году отгрузил на экспорт с морского терминала под Новороссийском рекордные 63,47 млн тонн нефти, говорится в сообщении компании.

"В 2023 году на морском терминале КТК отгружено 63 473 894 тонн нефти, что на 4 762 749 тонн нефти больше показателя 2022 года и является максимальным показателем за всю историю работы КТК", - сказано в сообщении.

При этом из-за неблагоприятных погодных условий в ноябре - декабре 2023 года консорциум был вынужден неоднократно приостанавливать налив нефти в танкеры, но все же в 2023 году отгрузил 578 танкеров.

В частности, в 2023 году было отгружено 56,05 млн тонн казахстанской нефти и 7,42 млн тонн российской нефти, формирующих сорт нефти CPC Blend. Наибольшие объемы нефти в трубопроводную систему КТК в 2023 году были отгружены с казахстанских месторождений Тенгиз, Карачаганак, Кашаган - 27,46 млн тонн, 9,62 млн тонн и 17,9 млн тонн нефти соответственно.

Всего с 2001 года по 1 января 2024 года включительно через нефтепроводную систему Тенгиз - Новороссийск на мировые рынки было поставлено более 888 млн тонн нефти, отмечает КТК.

О компании

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.