В Венгрии иностранные инвестиции в 2023 году увеличились в два раза

Они достигли €13 млрд

БУДАПЕШТ, 4 января. /ТАСС/. Иностранные инвестиции в экономику Венгрии достигли в 2023 году рекордного уровня, превысив €13 млрд. Как сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, это в два раза больше, чем годом ранее.

По его словам, национальная экономика устанавливает инвестиционные рекорды уже второй год подряд. "В 2022 году были получены инвестиции на сумму €6,5 млрд, а в прошлом году - на €13,13 млрд. Благодаря этому было создано 19 тыс. новых рабочих мест", - отметил глава МИД в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Правительство считает, что для страны с объемом ВВП менее €165 млрд это хороший показатель. В промышленные и инфраструктурные проекты, получившие инвестиции из-за рубежа, венгерские власти осуществили собственные капиталовложения на сумму €2 млрд. Большая часть иностранных инвестиций поступила из КНР. С китайскими компаниями заключены, в частности, соглашения о строительстве в Венгрии заводов по производству батарей для электромобилей.

Сийярто подчеркнул, что рост иностранных капиталовложений в венгерскую экономику представляется особенно важным в свете общего снижения инвестиционной активности во всем мире. По его словам, "в 2021-2022 годах уровень инвестиций, осуществляемых в мире, снизился на 12,5%, а за первые шесть месяцев 2023 года было зафиксировано его снижение еще на 30%". "Инвестиционный настрой и уровень инвестиций очень далеки от того, что мировая экономика смогла продемонстрировать в период до пандемии коронавируса", - сказал министр.

Пандемия, а также санкции Евросоюза, введенные против России, но нанесшие ущерб самим европейским странам, крайне негативно отразились и на венгерской экономике. По итогам 2023 года прогнозируется ее нулевой рост при самым высоком в ЕС уровне инфляции - в январе он составлял 24,5%, а к ноябрю с помощью административных мер его удалось снизить примерно до 8%. Правительство рассчитывает добиться в 2024 году роста экономики на 4% и сдержать инфляцию на уровне не выше 5-6%.