Новым министром экономики Белоруссии стал Юрий Чеботарь

Генеральным директором РУП "Белорусская атомная электростанция" стал Сергей Бобович

МИНСК, 4 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром экономики Юрия Чеботаря, который был первым заместителем министра экономики. Об этом сообщает агентство БелТА.

Белорусский лидер заявил, что рассчитывает на более активную роль министерства экономики при новом министре, призвав его не приукрашивать реальное положение дел.

"В основе вашей работы должна лежать исключительно правда. Никакого приукрашивания, рано или поздно я это замечу. У меня достаточно для этого рычагов, - сказал Лукашенко в ходе назначения Чеботаря, сообщает БелТА. - Поэтому ни в коем случае не врать. Все как есть". По его словам, если подается неточная информация, "значит, будут неправильные управленческие решения". Президент отметил, что "не совсем удовлетворен работой министерства экономики", а оно занимает особое место, так как контролирует и во многом направляет экономическое развитие страны.

Лукашенко назвал год перед президентскими выборами, которые пройдут в 2025-м, особым. Он заявил, что одна из задач министерства - показать, что власть честно, искренне работала эти годы. "Легко не будет. Будет тяжело, особенно в этом году. Не потому, что нынешний президент хочет быть и дальше президентом. Не потому, что кто-то чего-то хочет. Мы просто людям должны еще раз доказать, что мы честно, искренне работали эти годы. Ну а если получится - убедить людей в том, что лучше нас не будет", - сказал он.

По словам нового министра, белорусская экономика адаптируется к современным вызовам, одной из ключевых задач он видит развитие инвестиционного цикла. По его данным, во второй половине 2023 года каждый месяц наблюдался темп роста инвестиций на уровне более 120%.

Помимо министра экономики также назначен генеральный директор РУП "Белорусская атомная электростанция", им стал Сергей Бобович. Ранее он был заместителем генерального директора "Белэнерго". Также Михаил Касько назначен послом Белоруссии в Индии. До настоящего времени он занимал должность председателя Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.