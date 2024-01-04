Молдавия начала взимать пошлины с импорта в Приднестровье

Нововведения содержатся в новом Таможенном кодексе Республики Молдова от 2021 года

КИШИНЕВ, 4 января. /ТАСС/. Таможенная служба Молдавии сообщила о вступлении в силу положений, согласно которым Кишинев начинает облагать пошлинами поставки товаров в непризнанное Приднестровье.

"Все экономические агенты, в том числе из приднестровского региона, будут уплачивать таможенные пошлины на общих основаниях", - информирует пресс-служба ведомства. В службе уточнили, что такие нововведения содержатся в новом Таможенном кодексе Республики Молдова от 2021 года. Ранее эти отношения регулировались законом о таможенном тарифе от 1997 года, согласно которому поступающие на левый берег Днестра товары облагались пошлинами только правительством Приднестровья.

После решения Киева закрыть приднестровский участок границы с Молдавией товары в Приднестровье могут поступать только через контролируемую Кишиневом территорию. Ранее в Тирасполе неоднократно обвиняли Кишинев в использовании уязвимого положения Приднестровья для давления на непризнанную республику.