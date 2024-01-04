На Ямале заготовили 2,9 тыс. тонн мяса северного оленя в 2023 году

Это на 20% больше показателя 2022 года

ТАСС, 4 января. Ямальские аграрии заготовили за 2023 год 2,9 тыс. тонн мяса северного оленя, что на 20% больше показателя 2022 года. Мясо высшей категории составляет 86% от всего объема, поставляемого на рынок, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

"В 2023 году аграрии Ямала побили рекорд и заготовили более 2 900 тонн мяса северного оленя - на 20% больше, чем годом ранее. <...> Увеличение объемов заготовки мяса северного оленя наблюдается с 2020 года, тогда губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял решение о повышении минимальных цен на закупку сырья у оленеводов. Это положительно сказалось на доходах тундрового населения и способствовало развитию частных оленеводческих хозяйств. В настоящее время мясо высшей категории составляет 86% от всего объема, поставляемого на рынок, а средний вес оленьей туши превышает 40 кг", - говорится в сообщении.

Оленеводы округа сдали на заготовительные комплексы 76 тыс. оленей. Лидер по приемке мяса в 2023 году - муниципальное предприятие "Ямальские олени", комплекс принял 935 тонн мяса. ООО "Тазовские олени" принял 600 тонн и мясоперерабатывающий комплекс "Паюта" - 470 тонн оленины, оставшийся объем сырья разделили между собой еще 10 окружных предприятий.

В 2023 году из мяса северного оленя было произведено свыше 2,4 тыс. тонн полуфабрикатов, тушенки, колбас и мясных деликатесов. 326 тонн полуфабрикатов из оленины поставлены в детские сады, школы и больницы округа. Государственная поддержка, которую правительство Ямала направит на развитие отрасли, позволит, как предполагается, увеличить долю глубокой переработки заготавливаемого мяса до 75% уже в 2024 году. В округе будет доступен более широкий ассортимент продукции из оленины.