"Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

Предыдущий рекорд был установлен 2 января

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. "Газпром" 3 января установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай, говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Поставка российского газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства компании", - отмечается в сообщении.

Предыдущий рекорд был установлен днем ранее, 2 января, сразу после выхода суточных поставок трубопроводного газа в Китай на новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года.

Поставки по "Силе Сибири" идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.

В 2025 году газопровод "Сила Сибири" выйдет на полную экспортную производительность в 38 млрд куб. м газа в год, напомнили в "Газпроме". При этом в ближайшие годы общий объем экспорта "Газпрома" в Китай достигнет 48 млрд куб. м газа в год (за счет реализации проекта поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту), а с учетом транзитного газопровода через Монголию - почти 100 млрд куб. м в год, отмечал ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер.

При этом позднее Миллер заявил, что Китай рассматривает возможность увеличения поставок российского газа по "Силе Сибири" сверх проектной мощности в 38 млрд куб. м, такая договоренность может быть достигнута в ближайшее время.