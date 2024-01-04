Киев внес владеющий маркой продуктов Vici холдинг в список "спонсоров войны"

Компания не останавливает свои мощности в России, ищет новых работников и платит значительные налоги в бюджет

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло литовский холдинг Viciunai Group, владеющий продуктовым товарным знаком Vici, в список "спонсоров войны" за, как утверждается, продолжение работы на российском рынке.

"Vici не останавливает свои мощности в России, ищет новых работников и платит значительные налоги в бюджет. <...> Это стало основанием для внесения Viciunai Group в перечень международных спонсоров войны", - говорится в сообщении на сайте НАПК.

В начале марта 2022 года Viciunai сообщила о планах ухода из России. Компания прекратила все инвестиции в производство, логистику, торговлю и рекламу. В апреле того же года глава Viciunai Шарунас Матийошайтис заявил, что холдинг намеревался покинуть российский рынок в течение четырех месяцев.

В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать варианты маркировки товаров иностранных компаний, работающих и на российском, и на украинском рынках, так как многие иностранные компании сохранили присутствие в России. Как отмечают в НАПК, главная цель составляемых списков - проинформировать правительства стран - партнеров Украины и граждан об уже введенных санкциях и призвать расширить санкционные списки в отношении тех, кто поддерживает РФ.

НАПК постоянно пополняет свой черный список. Ранее в него уже были включены банковская группа Raiffeisen Bank, компания Procter & Gamble, сеть магазинов по продаже товаров для ремонта Leroy Merlin, сеть супермаркетов Auchan, компания Bacardi, группа компаний Alibaba, владеющая платформой онлайн-торговли Aliexpress, компания - производитель мотовездеходов и квадроциклов Shandong Odes, корпорации Mars и PepsiCo, Nestle, а также табачные компании Philip Morris и Japan Tobacco. В НАПК называют внесение иностранных компаний в этот список "репутационным инструментом".