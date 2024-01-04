Авиапассажир может взыскать с перевозчика 25% МРОТ за каждый час задержки рейса

Сумма взыскания не может превышать половину стоимости билета

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Пассажир вправе взыскать с перевозчика штраф в 25% МРОТ за каждый час задержки авиарейса. Однако сумма взыскания не может превышать половину стоимости билета, рассказали журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Пассажир может взыскать с перевозчика штраф в размере 25% МРОТ за каждый час задержки, но не более половины стоимости билета, если перевозчик не докажет, что просрочка произошла по причине непреодолимой силы", - говорится в сообщении.

Согласно данным пресс-службы, отказ в перевозке, обусловленный отменой или значительной задержкой рейса, а также изменением перевозчиком маршрута, либо выполнением рейса не по расписанию, признается вынужденным отказом пассажира от перевозки. "В случае вынужденного отказа от поездки, пассажир вправе требовать возврата уплаченных средств, даже если тариф был невозвратным", - отмечается в сообщении.

Кроме того, при задержке рейса пассажир имеет право на бесплатное хранение багажа. Также он может требовать предоставления комнаты матери и ребенка для детей до семи лет, а в случае задержки более четырех часов - обеспечения горячим питанием и напитками, сказали в ведомстве. Пассажир также имеет право на "размещение в гостинице при ожидании более восьми часов в дневное время и более шести часов - в ночное", добавили в пресс-службе, отметив, что перевозку пассажира до гостиницы должен обеспечить аэропорт.

"Кроме того, в случае необходимости представители аэропорта должны обеспечить пассажиру два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте, если рейс задерживается более чем на два часа", - отмечается в сообщении.