Молдавия введет обязательную квоту на телевизионный контент из ЕС

Она составит 10% эфирного времени

КИШИНЕВ, 4 января. /ТАСС/. Молдавия введет с июня 2024 года обязательную квоту в 10% эфирного времени на телевизионный контент из Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба Совета по аудиовизуальным продуктам.

"С 22 июня 2024 года телеканалы должны будут выделять не менее 10% эфирного времени на европейские медиапродукты", - говорится в сообщении. Соответствующие положения содержатся в новом Кодексе об аудиовизуальных медиауслугах. В нем отмечается, что европейским медиапродуктом считается контент, произведенный в ЕС или в сотрудничестве со странами ЕС.

Вместе с тем эти 10% эфирного времени не распространяются на новости, спортивные передачи и рекламу.

В июне 2023 года Молдавия вернулась к запрету на ретрансляцию информационных и аналитических программ из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в том числе из России. Кроме того, в республике было запрещено вещание 12 телеканалов, которые, по мнению властей, недостаточно осуждали действия России.

В декабре Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. Как заявила президент Молдавии Майя Санду, республика будет готовиться перейти на стандарты ЕС и завершить переговоры о вступлении к 2030 году.