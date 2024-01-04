Конституционный суд ФРГ не принял к рассмотрению иск Усманова против обысков на яхте

Истец счел обыски "нарушением фундаментальных прав" человека, в том числе из-за освещения обысков в германских СМИ

БЕРЛИН, 4 января. /ТАСС/. Федеральный конституционный суд (ФКС) Германии счел, что для рассмотрения жалобы со стороны адвокатов российского предпринимателя Алишера Усманова против обысков на яхте недостаточно формальных оснований. Это следует из решения суда, которое было принято 14 ноября, но опубликовано только сейчас.

"Опубликованным решением вторая палата сената Федерального конституционного суда не приняла к рассмотрению конституционную жалобу, в которой заявитель, гражданин Узбекистана и России, возражает против обыска моторной яхты", - отмечается в решении суда. В нем уточняется, что истец счел обыски "нарушением фундаментальных прав" человека, в том числе из-за освещения обысков в германских СМИ.

ФКС мотивирует свое решение не принимать жалобу к рассмотрению тем, что претензии выражались в частности к работе СМИ, но в контексте этой претензии "другие средства правовой защиты не были исчерпаны". "Таким образом, заявитель должен представить положение дел в рамках разбирательства таким образом, чтобы конституционная проверка была возможна", - отмечается в сообщении.

Адвокатская контора Gauweiler & Sauter, специализирующаяся на конституционном праве ФРГ и представляющая интересы республики Узбекистан, со своей стороны сообщила, что уважает решение суда, но "сожалеет в связи с ним". "Федеральный конституционный суд отклонил конституционную жалобу по чисто процедурным причинам", - указывается в заявлении юристов. В нем уточняется, что ФКС "уклонился от ответа" на другие существенные вопросы. В частности, не противоречит ли основным правам включение в санкционные списки ЕС человека, "на которого нельзя возложить ответственность за политические решения" государства.

12 августа стало известно, что Усманов подал иск в Федеральный конституционный суд, поскольку считает, что обыски, прошедшие ранее на яхте Dilbar в порту Бремена, являются нарушением его права на неприкосновенность жилища.

Совет ЕС 28 февраля 2022 года включил Усманова наряду с другими бизнесменами, чиновниками и деятелями культуры в черный список лиц, которые, по мнению Брюсселя, способствовали подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины. Всем им запрещен въезд в ЕС, а их активы в Евросоюзе заморожены.