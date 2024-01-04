Норвегия покрыла потребность Германии в газе на 43% в 2023 году

В Федеральном сетевом агентстве ФРГ сообщили, что домохозяйства, предприятия и промышленные производства в стране сократили потребление газа на 5%

БЕРЛИН, 4 января. /ТАСС/. Норвегия стала главным поставщиком газа в Германию в 2023 году, покрыв потребности республики на 43%. Такие данные приводятся в сообщении Федерального сетевого агентства ФРГ.

"По предварительным данным, в 2023 году Германия импортировала в общей сложности 968 тераватт-часов природного газа. Наибольшее количество поступило из Норвегии (43%), Нидерландов (26%) и Бельгии (22%). Экспорт в соседние страны значительно снизился по сравнению с предыдущим годом: общий объем экспорта в 2023 году составил 187 тераватт-часов (в 2022 году - 499 тераватт-часов). Наибольшая доля - в Чехию, 42%, экспорт газа в Нидерланды составил 19% и в Австрию - 18%", - говорится в сообщении.

ФРГ в 2023 году сократила потребление газа на 5%. "Германия сэкономила большие объемы газа в 2023 году. По сравнению с предыдущим годом потребление снизилось на 5%. Около 41% общего потребления газа в Германии приходится на долю домохозяйств и предприятий, а 59% - на промышленность. По сравнению со средним потреблением с 2018 по 2021 год потребление природного газа снизилось на 17,5%", - сообщили в агентстве.

Сейчас ФРГ не получает газ по "Северным потокам" - оба газопровода были повреждены в 2022 году в результате диверсии в Балтийском море, один из них до этого не был сертифицирован германской стороной.

Германия в настоящее время постепенно переходит на возобновляемые источники энергии, отказывается от угольных электростанций, отключила АЭС. Полностью достичь климатической нейтральности планируется к 2045 году. Изначально на переходный период ставка делалась на российские энергоносители, в первую очередь на газ. От поставок ресурсов из РФ Германия стала отказываться после начала боевых действий на Украине.

После 24 февраля 2022 года Германия решила отказаться от импорта российских энергоресурсов. ФРГ больше не получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба", а также российский трубопроводный газ из-за диверсий на трех ветках "Северных потоков".