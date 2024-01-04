Российская "дочка" "Белоруснефти" построит газоперерабатывающий комплекс

Генеральный директор компании Александр Ляхов отметил, что идет формирование ресурсной базы не только в Белоруссии, но и в РФ

МИНСК, 4 января. /ТАСС/. Дочернее предприятие государственного производственного объединения "Белоруснефть" компания "Янгпур" планирует построить в 2024 году собственный газоперерабатывающий комплекс. Об этом сообщил генеральный директор "Белоруснефти" Александр Ляхов в видео, размещенном на YouTube-канале компании.

"Важнейшим проектом 2024 года в компании "Янгпур" будет строительство собственного газоперерабатывающего комплекса, который в перспективе позволит загрузить дополнительным газообразным сырьем белорусский газоперерабатывающий завод, который входит в периметр компании "Белоруснефть", - сказал гендиректор.

Ляхов отметил, что идет формирование ресурсной базы не только в Белоруссии, но и в РФ. По его словам, в последующие несколько лет "Белоруснефть" будет не только вести добычу нефти из действующих лицензионных активов, но и расширять бурение на новых лицензионных участках, в частности нарастит добычу нефти и газа компанией "Янгпур". "С учетом того, что Российская Федерация в целом располагает обширными запасами углеводородов, мы планируем участвовать в конкурсах, аукционах на лицензионные участки и, таким образом, год от года расти с добычей нефти и газа на территории Ямала по крайней мере", - сказал он.

Гособъединение "Белоруснефть" специализируется на поиске, разведке и разработке нефтяных месторождений, осуществляет добычу нефти и попутного нефтяного газа, занимается нефтяным сервисом, в том числе в России, Венесуэле и Эквадоре. Компания также организует давальческие поставки импортной нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. С 2013 года "Белоруснефть" добывает нефть в РФ. Первым нефтедобывающим активом белорусской компании в России стало ОАО "Нефтяная компания "Янгпур" в Ямало-Ненецком автономном округе.