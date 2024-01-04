Амурский ГХК "Сибура" может получить поддержку в рамках Фабрики проектного финансирования

Проект постановления разработан в целях исполнения поручений правительства от 4 и 5 декабря 2023 года

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Проект строительства Амурского газохимического комплекса (ГХК) "Сибура" и китайской Sinopec может получить долгосрочное проектное финансирование в рамках Фабрики проектного финансирования на фоне ухода европейского подрядчика и непредставления кредитов китайскими банками. Это следует из проекта постановления кабмина РФ, подготовленного Минэкономразвития.

Проект постановления разработан в целях исполнения поручений правительства от 4 и 5 декабря 2023 года о реализации инвестиционного проекта по строительству Амурского ГХК в рамках программы Фабрика проектного финансирования, говорится в пояснительной записке.

"В связи с введением недружественными странами санкций в отношении Российской Федерации из инвестиционного проекта вышли европейские подрядчики, в связи с этим возникла проблема в поставке ключевого технологического оборудования, невозможности использования финансирования европейских банков и непредставление кредитов китайскими банками", - сказано в записке.

"Учитывая изложенное, для продолжения реализации инвестиционного проекта и привлечения в него долгосрочного проектного финансирования проектом постановления предусмотрены изменения в Программу ФПФ в части размещения облигаций специальной финансовой организацией, условия выпуска которых синхронизированы с условиями синдицированного кредита", - отмечается в документе.

При этом предусмотренные проектом постановления изменения позволят повысить доступность и привлекательность проектного финансирования на территории РФ и увеличить объемы инвестиций, подчеркивают авторы проекта.

Фабрика проектного финансирования была запущена в 2018 году, став новым механизмом привлечения инвестиций. Программа предполагает выдачу кредитов на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики. Получить такие займы можно на проекты стоимостью от 3 млрд рублей. Кредиторами выступают одновременно несколько банков и госкорпорация развития "ВЭБ.РФ". Они предоставляют заемщику синдицированный, то есть совместный, кредит. Оператором программы, координирующим ее работу, проводящим отбор и экспертизу проектов, выступает ВЭБ.РФ.

О проекте

Амурский газохимический комплекс - совместное предприятие "Сибура" (60%) и Sinopec (40%) по производству полиэтилена и полипропилена. Производственная мощность комплекса составит до 2,7 млн тонн полимеров в год. Бюджет проекта составлял около $10 млрд. В сентябре член правления - исполнительный директор компании Павел Ляхович в интервью ТАСС сообщал, что "Сибур" планирует вывести строящийся Амурский ГХК на механическую готовность в 2026 году, а запустить завод - в 2027 году.