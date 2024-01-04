Минэнерго США заявило о снижении запасов нефти на 5,5 млн баррелей за неделю

Текущий объем запасов примерно на 2% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для этого времени года

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 5,5 млн баррелей и на 29 декабря составили 431,1 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 2% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для этого времени года.

На 19:01 мск мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижался на 1,39% и находился на уровне $77,35 за баррель, стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в феврале также снижалась - на 1,74%, до $71,92 за баррель.