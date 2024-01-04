Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,19-0,84%

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин отметил, что российский рынок акций 4 января торговался в основном в умеренном плюсе

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российский рынок акций завершил торги четверга в умеренном плюсе. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,19%, - до 3 136,07 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,84%, до 1 082,11 пункта.

Курс юаня снизился на 0,6%, до 12,676 рубля, доллара - на 0,73%, до 91,33 рубля, евро - на 0,32%, до 99,91 рубля.

"Российский рынок акций в четверг торговался в основном в умеренном плюсе, реагируя на динамику курса рубля, который в течение дня укрепился после просадки к 92,4 за доллар, а также сохранение сдержанного ценового оптимизма в нефти", - отметил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии оказались акции "ВСМПО-Ависма" (+8,96%), акции "ТМК" (+6,29%), расписки HeadHunter (+4,26%), бумаги "Циан" (+4,22%), привилегированные акции "Башнефть" (+3,34%), бумаги "Qiwi" (+3,78%).

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги "Распадской" (-1,87%), привилегированные акции "Мечел" (-1,35%), бумаги "М.Видео" (-2,27%), акции "Русснефти" (-1,16%), бумаги "МКБ" (-1,16%).

Рынок на 5 января

Активность инвесторов 5 января может быть минимальной. Прогноз "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи - 3 050 - 3 150 пунктов, по курсу доллара - 90 - 92,5 рубля.

"Сильных движений не ожидаем", - добавил эксперт.