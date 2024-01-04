ООН считает, что темпы роста мировой экономики могут замедлиться в 2024 году

Директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам организации Шантану Мукерджи заявил, что этот показатель составят 2,4%

ООН, 4 января. /ТАСС/. Рост мировой экономики может составить в 2024 году 2,4% по сравнению с 2,7% в 2023 году. Об этом заявил на брифинге директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи.

"Наш доклад выявил, что глобальный рост в 2023 году составит 2,7%. Но наш прогноз на 2024 понижен до 2,4%", - сказал он.

Мукерджи также отметил, что инфляция в 2024 году должна "снизиться до целевого уровня 2%". При этом он добавил, что мировая экономика еще "не вышла из опасной зоны", которая может привести к рецессии.