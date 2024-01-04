В ООН заявили о росте экономики России в 2023 году на 2,7%

Директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций Шантану Мукерджи отметил, что рост в 2024 году может замедлиться до 1,3%

ООН, 4 января. /ТАСС/. Экономика России выросла в 2023 году на 2,7%, в 2024-м ожидается рост на 1,3%. Об этом заявил на брифинге директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи.

"Мы подсчитали, что <...> рост российской экономики составил примерно 2,7% <...>, рост замедлится до 1,3% в 2024 году", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ВВП страны по итогам 2023 года увеличился на 3,5%, что говорит об устойчивости ее экономики.