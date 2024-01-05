На первом в этом году аукционе гигантского тунца продали за $788 тыс.

Масса рыбы составила 238 кг

ТОКИО, 5 января. /ТАСС/. Голубой тунец массой 238 кг был продан за 114,2 млн иен ($788,3 тыс.) на первых в этом году торгах в Токио, участие в которых считается престижным для ресторанного бизнеса. Об этом сообщили в четверг организаторы аукциона.

Тунец, выловленный в районе северной префектуре Аомори, занял четвертое место по стоимости за все время проведения подобных аукционов в Токио. Также это первый раз за последние четыре года, когда голубой тунец на аукционе был продан более чем за 100 млн иен.

Среди представителей ресторанной отрасли считается, что покупка главного лота на первых торгах года поможет успешному ведению бизнеса. Кроме того, это позволяет привлечь клиентов, которые выстраиваются в очереди, чтобы попробовать самую дорогую рыбу.

Раньше торги проводились на знаменитом рынке Цукидзи. Затем после его ликвидации местом проведения аукциона стал рынок Тоёсу.