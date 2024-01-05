В Приамурье планируют привлечь более 10 млрд рублей по концессиям

Деньги пойдут на проекты, реализуемые в Благовещенске и Свободном

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 января. /ТАСС/. Более 10 млрд рублей планируется привлечь в Амурскую область в рамках концессионных соглашений в 2024 году. Об этом сообщила ТАСС заместитель руководитель Центра государственно-частного партнерства (ГЧП) Приамурья Татьяна Домейкайте.

"В 2024 году в Амурской области планируется заключение трех концессионных соглашений с общим объемом инвестиций свыше 10 млрд рублей", - сказала Домейкайте.

Она уточнила, что в 2024 году одним из крупных проектов станет строительство конгрессно-выставочного центра (КВЦ) в Благовещенске. Предполагается, что объект займет площадь 30 тыс. кв. м на территории "Золотой мили", где уже реализуют несколько инвестиционных проектов, среди которых - строительство трансграничной канатной дороги. При таких условиях он сможет стать одной из главных площадок российско-китайского сотрудничества, где будут проходить деловые, общественные и развлекательные мероприятия международного уровня. Проектом предусмотрено создание конгесс-холла вместимостью более 1,5 тыс. человек, офисно-торговых площадей и фудхолла.

Кроме того, в 2024 году планируется заключить концессионные соглашения в отношении регионального центра обработки данных в Благовещенске и объектов наружного освещения в Свободном.