Дальневосточные предприниматели начали экспортировать товары Почтой России в 16 стран

Среди них - Кения, Маврикий, Албания и Иордания

ВЛАДИВОСТОК, 5 января. /ТАСС/. Экспорт товаров с Дальнего Востока Почтой России за год расширился на 16 стран, среди которых Кения, Маврикий и Албания. Об этом ТАСС сообщил директор макрорегиона "Дальний Восток" Почты России Александр Трындин.

"Для наших экспортеров новыми в этом году стали 16 направлений, включая Кению, Албанию и Иорданию. В эти 16 государств было экспортировано 2% почтовых отправлений с дальневосточными товарами. Всего же Почтой России товары с Дальнего Востока люди получали более чем в 60 странах", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что впервые в прошедшем году предприниматели среди прочего направили посылки на Кубу, в Словению, Венгрию, Колумбию и Бразилию. "Лидеры остались прежними - США, Китай, Республика Корея, страны СНГ. Рост есть по странам СНГ и Азии, в основном это рост корейского рынка доставки - на 10%. Увеличение числа отправлений по ряду стран на 10-15% отмечается ежегодно", - уточнил руководитель макрорегиона.

Кроме отправлений за пределы России, развивается и доставка товаров внутри страны.

"С учетом удаленности Дальнего Востока от Сибири, от центральной части России, мы понимаем, что железная дорога - это основной вид транспорта, который будет задействован. Для доставки крупногабаритных грузов отлажен логистический маршрут в почтовых вагонах. Такой вариант чаще выбирает приморский бизнес", - сказал Трындин.

Он уточнил, что почтовый поезд из Владивостока выходит ежедневно, а среди самых популярных городов отправки: Казань, Новосибирск, Москва, Екатеринбург и Ростов-на-Дону. Почтовый поезд курсирует по расписанию со скоростью, сопоставимой со скоростью пассажирского поезда. Это позволяет бизнесу сократить затраты на логистику. В сутки отправляется восемь вагонов.