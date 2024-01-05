Первую очередь очистных сооружений на Сахалине сдадут в 2025 году

Их построят в рамках концессионного соглашения

ТАСС, 5 января. Очистные сооружения в рамках концессионного соглашения построят в Анивском районе на Сахалине до конца 2027 года. Первую очередь планируют сдать в 2025 году, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Валерий Лимаренко.

"Мы хотим сохранить чистым Анивский залив, на побережье которого любят отдыхать жители. Поэтому привлекаем частные средства и в сотрудничестве с крупным бизнесом будем строить новые объекты ЖКХ. Первую очередь очистных сооружений в Анивском районе планируется сдать в 2025 году, последующие - до конца 2027 года", - написал глава региона.

В рамках концессионного соглашения, которое было подписано между региональным правительством, муниципальной администрацией, "Росводоканалом" и ВЭБ.РФ, очистные сооружения будут построены в селе Новотроицкое и городе Аниве. Создание этих объектов улучшит экологическую ситуацию в заливе Анива и снизит аварийность в системе водоотведения в районе. По словам губернатора, существующие очистные сооружения устарели.

Анивский район расположен в южной части Сахалина, в 40 км от Южно-Сахалинска. Район прилегает к заливу Анива. Население Анивского района составляет 21 тыс. человек (в том числе город Анива - 9,6 тыс. человек, село Новотроицкое - 500 человек), 16,2 тыс. из которых затронет реализация проекта.