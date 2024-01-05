Алтайский край ожидает более 2,4 млн туристов в 2024 году

В 2023 году туристический поток составил 2,3 млн человек

БАРНАУЛ, 5 января. /ТАСС/. Более 2,4 млн туристов могут посетить Алтайский край в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили в управлении по развитию туризма и курортной деятельности региона.

"Сложившаяся динамика и стабильно высокий спрос на отдых в Алтайском крае позволяют прогнозировать, что темп прироста туристско-экскурсионного потока в 2024 году сохранится на уровне не менее текущего года, что в количественном выражении составит более 2,4 млн человек", - сообщили в ведомстве.

По итогам 2023 года показатель туристического потока составил 2,3 млн человек, что на 5% больше аналогичного показателя 2022 года. В управлении также сообщили, что поток туристов в регионе фиксируется как в летнее, так и в зимнее время. Для повышения туристического интереса зимой, в крае традиционно проводят насыщенные развлекательные программы, представленные разнообразными программами отдыха: катание на лыжах, коньках, тройке, санках, зимняя рыбалка, поездки на снегоходах и другое.

"Если говорить о конкретных мероприятиях, то на территории ОЭЗ ТРТ "Бирюзовая Катунь" 6 января "Рождество на Катуни" будет отмечено народными играми, детской анимацией, хороводными танцами, угощениями, а также вручением призов и сертификатов. Вход на мероприятие свободный, начало в 14:00 на центральной площадке комплекса", - сообщили в ведомстве.