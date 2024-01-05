В Заполярье в 2024 году завершат строительство базы "Аврора логистика"

Новая инфраструктура позволит развить западный берег Кольского залива

ТАСС, 5 января. Строительство базы обеспечения шельфовых проектов "Аврора логистика" в Кольском заливе в Мурманской области завершится в 2024 году, сообщили ТАСС в Министерстве развития Арктики и экономики Заполярья.

"В 2024 году планируется завершение строительства базы обеспечения шельфовых проектов "Аврора логистика". Инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд рублей с мощностью базы в 1 млн тонн грузов ежегодно", - сказали в Минарктики.

Новая инфраструктура позволит развить западный берег Кольского залива, сделать надежнее снабжение проектов разведки и добычи углеводородов на Арктическом шельфе, повысить потенциал размещения нефтесервисных и смежных производств в Мурманской области. Планируется, что в результате реализации проекта будет создано более 90 новых рабочих мест. "Аврора логистика" является резидентом Арктической зоны РФ (АЗРФ).

Мурманская область - лидер по количеству резидентов преференциального налогового режима АЗРФ. В регионе их зарегистрировано 220, а резидентами территории опережающего развития "Столица Арктики" стали семь проектов. В совокупности резидентами обоих режимов уже проинвестировано более 200 млрд рублей и создано более 4,5 тыс. рабочих мест.

Проекты резидентов АЗРФ реализуются в сферах туризма, сельского хозяйства, горнорудной промышленности, рыболовства, металлургии, транспорта и логистики, оказания услуг. Статус резидента АЗРФ предполагает ряд преференций, в том числе налоговых. На данный момент резидентом может стать любой предприниматель, зарегистрированный в Арктике, который готов реализовать новый инвестиционный проект на сумму не менее 1 млн рублей.