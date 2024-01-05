Хайнань в 2024 году продолжит проводить политику по отмене некоторых ввозных пошлин

По информации портала "Чжунго синьвэньван", администрация провинции продолжит придерживаться стратегии по усилению экономической открытости

ХАЙКОУ /Китай/, 5 января. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань в 2024 году продолжат проводить целенаправленную политику по постепенной отмене некоторых пошлин и налоговых сборов в отношении компаний, соответствующих требованиям порта свободной торговли. Об этом сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван" со ссылкой на центральные власти КНР.

По его сведениям, администрация Хайнаня продолжит придерживаться стратегии по усилению экономической открытости, параллельно повышая эффективность механизмов контроля. Основой для проведения такой политики стали экспериментальные меры, внедряемые в особых таможенных зонах, в частности, расположенных на территории индустриальной зоны порта Янпу (северо-запад острова) и в городе Хайкоу (административный центр региона).

На Хайнане уже действуют правила, освобождающие предприятия от тарифов, импортного НДС и потребительского налога в отношении продукции, ввозимой для ремонта и дальнейшего реэкспорта. Пошлины не нужно уплачивать и компаниям, зарегистрированным в провинции и временно вывозящим за ее пределы летательные аппараты, суда и комплектующие к ним с целью ремонтного обслуживания.

От внесения импортных тарифов и налогов также могут быть освобождены организации, временно ввозящие на Хайнань образцы продукции, рекламные фильмы и звукозаписи. Аналогичная политика по снятию торговых барьеров и упрощению товарооборота проводится и в экспериментальных зонах свободной торговли Пекина, Шанхая и города Тяньцзинь, провинций Гуандун (юг) и Фуцзянь (восток).

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.