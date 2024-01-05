В России продажи новых автомобилей в 2023 году выросли на 60%

Они превысили 1,3 млн штук

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Продажи новых автомобилей - легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов - в России по итогам 2023 года выросли на 60% по сравнению с 2022 годом и превысили 1,3 млн штук. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"По итогам января - декабря 2023 года на территории Российской Федерации реализовано 1 319 351 новых автомобилей (до трех лет), что на 60% больше показателей аналогичного периода прошлого года (823 695 штук). Половину в этом объеме составляют автомобили отечественного производства", - отмечается в сообщении.

При этом продажи новых легковых автомобилей за 2023 год выросли на 62% в годовом выражении и превысили 1,056 млн штук, легких коммерческих авто (LCV) - на 35%, до 105 тыс. штук. Рынок грузовиков за отчетный период вырос на 74%, до 140,2 тыс. штук, а рынок автобусов увеличился до 17,8 тыс. (рост на 19% к аналогичному периоду прошлого года).

"Рынок новых электромобилей составил 14 869 штук (+290% относительно аналогичного периода 2022 года - 3 813 штук), доля изготовленных в Российской Федерации составила 21%. В 2022 году доля таких электромобилей на рынке составляла 11%", - добавили в министерстве.

Непосредственно в декабре 2023 года в РФ было продано 144,8 тыс. новых автомобилей: 117,9 тыс. легковых (+9% к ноябрю 2023 года), 12,6 тыс. LCV (+13%), 12,1 тыс. грузовиков (+1%) и 2,2 тыс. автобусов (+61%).

Наиболее популярные модели

Самой продаваемой моделью в 2023 году стала Lada Granta, продажи которой в отчетном периоде составили 191,1 тыс. В декабре в России было продано 14,8 тыс. таких машин. На втором месте - Haval Jolion с результатом в 49 тыс. авто за весь 2023 год. В декабре продажи этой модели составили 5,3 тыс. Тройку лидеров замыкает Lada Niva: в 2023 году продано 46,9 тыс. машин, а в декабре 2023 года - 4,6 тыс.

"В сегменте легких коммерческих автомобилей лидерами по объему продаж новых транспортных средств являются марки: ГАЗ и автомобили, произведенные на базе ГАЗ (53 952 штуки) - 51%, УАЗ (19 273 штуки) - 18%", - привели статистику в Минпромторге.

Что касается продаж грузовиков, здесь лидером являются "Камаз" и автомобили, произведенные на базе "Камаза" - их продажи в 2023 году составили 28,2 тыс. штук. Следом идут марки Sitrak (23,8 тыс. штук), Shacman (20 тыс. штук) и Faw (12,6 тыс. штук).