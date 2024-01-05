Золотовалютные резервы Белоруссии снизились на $128 млн

Они составили $8,13 млрд

МИНСК, 5 января. /ТАСС/. Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии в декабре 2023 года сократились, по предварительным данным, на $128,2 млн и на 1 января 2024 года составили $8,13 млрд. Такие данные опубликовал Национальный банк страны на своем сайте.

По данным регулятора, стоимость монетарного золота в составе ЗВР в декабре выросла до $3,58 млрд, активы в иностранной валюте снизились до $3,18 млрд.

По итогам 2023 года Нацбанк Белоруссии ставил задачу сохранить ЗВР на уровне не менее $6 млрд. Такой же показатель власти страны планируют сохранить и по итогам 2024 года.