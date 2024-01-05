Таджикистан и Турция намерены расширить сотрудничество в сфере управления госфинансами

Стороны подписали меморандум о взаимопонимании в сфере экономики и финансов

ДУШАНБЕ, 5 января. /ТАСС/. Министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода и министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек подписали меморандум о взаимопонимании между двумя ведомствами в сфере экономики и финансов. Об этом сообщили в пресс-центре Минфина Таджикистана.

"Данный нормативный акт будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества между Министерством финансов Республики Таджикистан и Министерством казначейства и финансов Турецкой Республики в сфере повышения эффективности управления государственными финансами", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что документ подписан в ходе рабочего визита главы Минфина республики в Анкару.

Сообщается, что в ходе встречи Каххорзода и Шимшек обсудили вопросы сотрудничества в реализации реформ в системе управления государственными финансами, в частности в сферах образования и здравоохранения в рамках сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения и Всемирным банком, цифровизации системы госуслуг, развития безналичных расчетов, и госсистемы электронных платежей.

Дипотношения двух стран были установлены в 1992 году, с тех пор подписано более 70 двусторонних соглашений и различных документов о сотрудничестве. В настоящее время на рассмотрении сторон находится более 30 проектов документов. По итогам 2022 года товарооборот между Таджикистаном и Турцией составил более $351 млн.