В Крыму прошли сертификацию компоненты для переоборудования УАЗ-452 в электрокар

Ходовые испытания планируется завершить в начале 2024 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Крымское научно-производственное предприятие "Элькафа" получило сертификаты соответствия на разработанный набор компонентов для переоборудования УАЗ-452 "Буханка" в электромобиль, ходовые испытания планируется завершить в начале 2024 года. Об этом ТАСС сообщил председатель ассоциации развития электромобильного транспорта "Рустрансэлектро" Михаил Демурия.

"Мы разрабатываем набор компонентов для переоборудования автомобилей в электромобили. "Буханка" (УАЗ-452 СГР - прим. ТАСС) является одним из доноров для того, чтобы испытывать набор. В июле были запущены ходовые испытания электромобиля, они продолжаются до сих пор, потому что <...> лето и зиму нужно захватить. Испытания будут проходить до марта, будут выявляться все недоработки. Мы получили сертификаты на этот набор компонентов и, таким образом, сможем легально устанавливать их на автомобили и ставить на учет в органах ГИБДД", - рассказал Демурия.

Собеседник подчеркнул, что проект по созданию "электробуханки" реализуется совместно с Ульяновским автомобильным заводом: "Мы планируем поставлять наборы компонентов на конвейер завода, чтобы прямо там, на конвейере, устанавливались наши компоненты в зависимости от того, какой заказчик что заказал".

Параллельно научно-производственное предприятие готовит аналогичные компоненты для переоборудования трактора Т-16, который востребован в тепличном хозяйстве и на полях эфиромасличных культур. В разработке прототипа, по словам Демурии, компании помогает Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма.

Первые испытания УАЗ-452 СГР на электротяге показали, что он способен разгоняться до 60 км/ч за 12 секунд и развивать скорость до 80 км/ч, максимальная дальность пробега без подзарядки составляет 180 км. Ранее Демурия сообщал, что в 2024 году планируется выпустить до 100 "электробуханок".