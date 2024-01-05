Финляндия намерена запретить импорт российского СПГ с 2025 года

Как отметила газета Helsingin Sanomat, поставки сжиженного природного газа РФ уже запрещены на крупнейший терминал в Финляндии "Инкоо"

ХЕЛЬСИНКИ, 5 января. /ТАСС/. Финляндия подготовит законодательные решения о запрете импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в 2024 году, запрет вступит в силу с начала 2025 года. Об этом газете Helsingin Sanomat сообщил министр охраны окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен, в ведении которого находится сфера СПГ.

"Я не хочу обещать какую-то конкретную дату, но, надеюсь, в следующем году мы окажемся в такой ситуации, когда запрет вступит в силу", - сказал Мюккянен.

Финская компания Gasum продолжает импорт СПГ из России ввиду обязательств по контракту, сообщает финская компания на своем сайте.

Газета уточняет, что поставки российского СПГ уже запрещены на крупнейший терминал в Финляндии "Инкоо".

В отличие от поставок трубопроводного газа, импорт которого Финляндии обходился более чем в сотни миллионов евро в месяц, импорт СПГ незначителен - несколько миллионов евро в месяц, уточняет газета. "Импорт СПГ Финляндией из России был небольшим. Этот вопрос не имеет существенного значения", - отметил Мюккянен.

Как сообщал журналистам в сентябре 2023 года глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон, российская компания возобновила поставку сжиженного природного газа с мощностей "Криогаз-Высоцка" финской Gasum в контрактных объемах. Gasum получал примерно 40% объема СПГ компании, уточнял он. Мощность "Криогаз-Высоцка" - 770 тыс. тонн СПГ в год.