Эксперты увидели потенциал для снижения ключевой ставки ЦБ в 2024 году до 9-13%

По их слова, регулятор продолжает делать акцент на необходимости продолжительного поддержания жесткой денежно-кредитной политики и готовности сохранять ставку на высоком уровне

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Банк России на последнем заседании в 2023 году в очередной раз повысил ключевую ставку до 16%, но глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что цикл повышения ставки близок к завершению. Однако смягчать денежно-кредитную политику ЦБ будет готов, когда убедится в устойчивом и продолжительном снижении инфляции. При этом опрошенные ТАСС эксперты прогнозируют снижение ключевой ставки в 2024 году до уровня в 9-13% при отсутствии новых шоков.

Банк России начал цикл повышения ключевой ставки в июле 2023 года, указав на растущие инфляционные риски. На июльском заседании совет директоров регулятора повысил ставку на 100 базисных пунктов (б. п.) - до 8,5% годовых, а затем после внеочередного заседании в августе ставка была повышена сразу на 350 б. п. и достигла уровня 12%. Далее ЦБ решительно повышал ставку еще на 100 б. п. в сентябре - до 13%, в октябре - на 200 б. п., до 15%, и в декабре ставка была повышена до 16%. Набиуллина позднее признала, что ключевую ставку следовало начать повышать раньше, чем это сделал регулятор.

Ниже двузначных уровней

"Текущий уровень ключевой ставки в реальном выражении уже находится на наиболее жестком уровне за десятилетие. С учетом этого мы видим пространство для постепенного начала снижения ключевой ставки уже с марта следующего года. Вероятно, 2024 год станет периодом поиска компромисса между рисками для инфляции и экономической активности в российской экономике. Мы склоняемся к сценарию, предусматривающему, что замедление кредитования и нормализация ценовой динамики позволят Банку России опустить ключевую ставку ниже 10% уже в конце 2024 года",- отмечают аналитики "Ренессанс капитал". При этом эксперты отмечают, что регулятор продолжает делать акцент на необходимости продолжительного поддержания жесткой денежно-кредитной политики и готовности сохранять ставку на высоком уровне, пока не увидит признаков устойчивого замедления темпов роста цен.

По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольги Беленькой, при отсутствии новых шоков регулятор может приступить к снижению ставки уже в первой половине года. "Ключевая ставка на конец 2024 года может находиться в диапазоне 9-13%. Мы полагаем, что в случае замедления текущих темпов инфляции и темпов кредитования в отсутствие новых шоков Банк России может начать снижение ставки в I полугодии 2024 года, оценка ставки на конец года - 10-11%", - указывает Беленькая. Но если снижение текущих темпов инфляции будет идти медленно, то, по мнению эксперта, ключевая ставка может оставаться на текущем уровне до середины года или даже дольше.

Председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков также отмечает, что пик ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, вероятнее всего, уже позади. "В этой ситуации уменьшение шага, с которым повышается ставка, можно считать хорошим знаком. Есть надежда, что будет отложенный эффект от ранее принятых мер, действия регулятора приведут к сдерживанию инфляции до целевых показателей, и следующий год можно будет начать с постепенного снижения ключевой ставки", - указал он.

Оптимистичный пессимизм

В то же время некоторые эксперты настроены более скептически, увидев в действиях ЦБ РФ на последнем заседании по ДКП в 2023 году готовность повышать ставку дальше в случае необходимости. "На последнем заседании в 2023 году ЦБ РФ выбирал между сохранением ставки на паузе или ее повышением на умеренные 100 б. п. На наш взгляд, это означает, что регулятору теперь важно выстраивать последовательную коммуникацию с рынком. Отсутствие однозначного указания на то, что пик в цикле повышения ставки уже достигнут, можно рассматривать как готовность ЦБ РФ повышать ставку дальше в случае необходимости", - отмечают аналитики Альфа-банка.

В "Райффайзен банке" отмечают, что, несмотря на планы ЦБ закончить цикл ужесточения на текущем уровне ключевой ставки в 16%, нейтрализация ДКП вряд ли начнется раньше середины 2024 года "Источником неопределенности остаются проинфляционные риски (возможные социальные бюджетные выплаты, высокие инфляционные ожидания, потребительский оптимизм). Среди рисковых сценариев мы видим еще одно повышение в феврале", - отмечают аналитики банка.