Путин подписал указ о передаче Якутии АО "Жатайская судоверфь"

Согласно документу, решение приняли "в целях развития инфраструктуры арктической транспортной системы и повышения эффективности функционирования систем жизнеобеспечения населения"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Акции АО "Жатайская судоверфь" переданы в собственность Якутии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"В целях развития инфраструктуры арктической транспортной системы и повышения эффективности функционирования систем жизнеобеспечения населения постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации и главы Республики Саха (Якутия) о передаче в собственность Республики Саха (Якутия) находящихся в федеральной собственности 4 106 200 000 акций акционерного общества "Жатайская судоверфь", - говорится в документе.

Верфь передается "при условии принятия правительством Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Якутии мер, направленных на завершение в 2024 году первого этапа реализации инвестиционного проекта по созданию высокотехнологичной Жатайской судостроительной верфи". Правительству РФ поручено за 12 месяцев обеспечить передачу акций в собственность Якутии. В течение 15 месяцев поручено обеспечить согласование условий соглашения между правительством РФ, Якутией и АО "Жатайская судоверфь" о его развитии, предусмотрев в этом соглашении мероприятия по обеспечению контроля за привлечением внебюджетных средств и ходом реализации инвестпроекта.

Федеральному правительству также поручено предусмотреть мероприятия по сохранению основных видов деятельности и целостности имущественного комплекса предприятия, по развитию научно-производственного потенциала, по концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов при реализации проектов строительства кораблей и судов, модернизации производственных мощностей верфи.

На совещании по развитию дальневосточных городов, прошедшем 5 сентября 2023 года, глава государства поручил правительству РФ совместно с властями Якутии договориться о завершении модернизации Жатайской судоверфи. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров тогда сообщил, что строительство судоверфи в Якутии должно завершиться в 2024 году. Этот срок подтвердил глава республики Айсен Николаев.

На Жатайской судоверфи, которая должна обеспечить судами арктические реки Якутии, ежегодно будет выпускаться по десять судов для перевозок в рамках северного завоза. Объект строится на территории опережающего развития "Якутия" при поддержке Минпромторга России и Минвостокразвития России. Проект реализуется по федеральной госпрограмме "Развитие судостроения и морской техники для освоения шельфовых месторождений".