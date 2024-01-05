Tesla отзовет в Китае 1,6 млн авто из-за проблем в системе помощи водителю

Как уточнили в Государственном управлении по регулированию рынка КНР, речь идет об импортных Model S, Model X и Model 3, а также Model 3 и Model Y

ПЕКИН, 5 января. /ТАСС/. Автопроизводитель Tesla отзовет на китайском рынке более 1,6 млн электромобилей из-за проблем в системе помощи водителю. Об этом сообщило Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Как уточняется в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, речь идет об импортных Model S, Model X и Model 3, а также Model 3 и Model Y, сошедших с конвейера в Китае. Отзыв коснется автомобилей, произведенных с 26 августа 2014 года по 20 декабря 2023 года.

Указанный недочет, как отмечается, может привести к столкновению на дороге и представляет угрозу для безопасности людей, находящихся в салоне движущего транспортного средства. Для устранения проблемы подразделения Tesla в Пекине и Шанхае планируют внедрить оптимизированную функцию с добавлением новых элементов автоматизированной системы помощи. Предполагается, что это позволит устранить существующие риски.

Компания направит специальные уведомления владельцам автомобилей, подлежащих отзыву. При оптимизации программного обеспечения будет использован метод обновления по воздуху, который позволит водителям не приезжать в мастерскую. В случае отсутствия такой возможности им предложат бесплатно посетить местные сервисные центры.